Camila Cabello: ecco quante copie venderà il suo nuovo album Romance

La scorsa settimana Camila Cabello ha rilasciato il suo secondo album, Romance. Il disco è stato anticipato da diversi singoli: Liar, Shameless, Cry For Me, Easy e Living Proof. Nessuno di questi pezzi ha avuto successo, nonostante l’enorme esposizione mediatica dell’ex cantante delle Fifth Harmony.

Per questo motivo in molti si aspettavano delle previsioni di vendita disastrose per Romance, ma in realtà le cose sono meno peggio del previsto.

Il disco della fidanzata di Shawn Mendes dovrebbe debuttare con circa 70/80.000 copie (55.000 senza lo streaming) nella sua prima settimana in USA. Con il primo album Camila aveva fatto leggermente meglio, 119.000 copie, 65.000 senza contare i dati dello streaming.

Numeri accettabili se consideriamo l’assenza di hit all’interno di Romance, ovviamente la sentenza sarebbe stata diversa per artisti pop come Taylor, Gaga o Beyoncé.

“Romance” by @Camila_Cabello is projected to debut on the Billboard 200 with 70k – 80k units (50-55k pure sales)

The album will be fighting for number #1 spot on Billboard 200 with 2 other albums with similar numbers pic.twitter.com/zazEVCbTXG

— Famous Update 🔮 (@UpdateFamouss) December 10, 2019