Camila Cabello accusata di plagio (qualcosa di vero c’è): i due brani a confronto

Se non hai almeno uno scandalo, una storia d’amore sotto i riflettori e un’accusa di plagio sei una puttanpop poraccia. Camila Cabello è sulla giusta strada, perché dopo la relazione (che molti considerano farlocca) con Shawn Mendes, adesso si è beccata l’etichetta di ‘copiona’.

Centinaia di utenti sui social hanno notato la somiglianza tra My Oh My di Camila e Llama a la Puerta di Pochi Marambio e Tierra Sur. In effetti nella parte iniziale delle due canzoni anche io sento degli elementi molto simili. Ma questo basta per gridare al plagio?

Gente?

Fãs encontram Grande semelhança entre a música “My oh My” de Camila Cabello e “Llaman a la puerta” do grupo Pochi Marambio y Tierra Sur O que acham? pic.twitter.com/fBrsJzAzko — Pop Net (@sitepopnet) December 27, 2019

@Camila_Cabello y su “My oh My” es un plagio del clasico peruano de los 90’s “Llaman a la puerta” de @Pochi_TierraSur? Juzguen ustedes:pic.twitter.com/0HHARgcNPz — Doctor Оtorongo 🇵🇪 (@Dr_Otorongo) December 28, 2019

Camila Cabello ha plagiado a Llaman a la puerta en su canción My oh my — Marycas Satt (@Mamiush64) December 27, 2019

Llaman a la Puerta di Pochi Marambio e Tierra Sur vs My Oh My di Camila Cabello: i pezzi a confronto.