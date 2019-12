Camila Cabello continua ad “usare” Shawn Mendes per la promozione dell’album Romance

Camila Cabello ce la vogliono vendere a tutti i costi come la nuova fidanzatina di Shawn Mendes per una love story che disegna a tutti gli effetti il sogno americano di molti non-statunitensi. Nonostante abbiano trovato successo in America, infatti, né Camila né Shawn sono nati negli Stati Uniti. La prima è originaria di Cuba, mentre il secondo è nato in Canada.

La passione trasudata fra i due nel video di Señorita ha fatto però innamorare moltissimi fan suscitando clamore e attenzioni: da allora, infatti, nonostante lo scetticismo di molti, Shawn Mendes e Camila Cabello fanno coppia fissa e l’ex volto delle Fifth Harmony non perde occasione di “usare” il nome del proprio compagno per promuovere il nuovo album, Romance, uscito una settimana fa.

In una recente intervista per promuovere l’album, infatti, Camila Cabello ha svelato qual è la canzone di Romance preferita da Shawn Mendes, catalizzando nuovamente l’attenzione sulla coppia per promuovere il proprio disco.

Insomma, quanto la loro relazione si basi su un reale sentimento o su del sempreverde business non possiamo saperlo, ma nel dubbio se ve lo stavate chiedendo la canzone preferita di Shawn Mendes di Romance è Should’ve Said It.

Come mai ho la sensazione che sia il nuovo singolo?



