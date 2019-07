Camila Cabello parla della sua storia con Shawn Mendes

Le voci circolavano da settimane e le paparazzate mano nella mano hanno confermato la storia tra Shawn Mendes e Camila Cabello.

In una recente intervista rilasciata a Clash, la cantante di Havana ha parlato del suo rapporto con Shawn.

“Posso dire che è così raro incontrare qualcuno come lui in questo settore. In questo ambiente è davvero molto complicato trovare una persona così vera e bella e mi sento come se Shawn fosse quella persona per me.

Mi fido di lui, e non importa il livello di successo che raggiunge la sua carriera, lui resta così normale. Questo è così raro e prezioso in un settore come il nostro. Uscire con qualcuno, passare del tempo con una persona e non ti interessa che è ‘Shawn Mendes’. Non so se mi capite. In quei momenti io e lui siamo solo persone e questo è certamente una cosa nostra, una cosa preziosa.

Fare una canzone con lui è stata una delle cose più naturali del mondo. Lui è una delle persone del mondo della musica che conosco da più tempo. Siamo l’uno nella vita dell’altra da 5 anni ed è bellissimo crescere insieme.

È davvero una sensazione bellissima sapere che questa persona sarà sempre nella mia vita. Il nostro sentimento ci sarà sempre.”