Camila Cabello parla della sua storia con Shawn Mendes e attacca chi dice che è solo business

Subito dopo il lancio di Senorita è sbocciato l’amore tra Shawn Mendes e Camila Cabello. Limoni al mare, nei ristoranti, in piscina, per strada, nei contri commerciali, i due si sono fatti paparazzare spesso insieme. Nonostante tutto sembra che Camila non voglia parlare di questa relazione.

La cantante di Havana ha detto che per quanto ami i fan, non vuole condividere con nessuno la sua storia con Shawn Mendes.

“L’amore è la cosa più sacra, più preziosa per me – ha detto Camila in un’intervista con Elle – Voglio sempre sentire che il mio amore è tra me e l’altra persona e non appartiene a nessun altro”. Per quanto ami i miei fan e per quanto ami la gente, mi piace vivere la mia vita nel modo più normale possibile. In una relazione, non mi mette a mio agio invitare chiunque altro all’interno di essa. Così voglio vivere – ha continuato – Non voglio aprire la porta così che le persone si sentano coinvolte. Come ho detto, voglio che sia mia e sua. Ecco perché tengo così la bocca chiusa su questo, perché voglio proteggerlo”.

La popstar di Shameless ha anche attaccato chi sostiene che lei e Shawn Mendes stiano insieme solo per business.

“Per quanto mi riguarda, le persone possono dire quello che vogliono – ha risposto Camila Cabello – Possono speculare ma, allo stesso tempo, noi vivremo le nostre vite, ce le godremo e ci innamoreremo l’uno dell’altro come se nessun altro stesse guardando”

Tranquilla Camy, io credo a questa storia bellissima…



Fonte: Mtv News