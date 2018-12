Camila Salazar, Caterina de Il Mondo di Patty parla delle violenze e pubblica le foto della notte degli abusi

I protagonisti del Il Mondo di Patty continuano a parlare in tv e sui social e adesso è la volta di Camila Salazar, Caterina nella serie tv.

La ragazza ha pubblicato su Facebook ed ha mostrato in tv le foto del giorno della presunta violenza sessuale subita da Thelma Fardin. Camila ospite di un talk show ha ricostruito quello che è successo quel giorno.

“Voglio ricostruire quello che è successo. Era l’ultima data del nostro tour ed eravamo in Nicaragua. Quello era il giorno finale nel quale eravamo tutti insieme. La serie tv era già conclusa.

Siamo stati in piscina nel primo pomeriggio, ci siamo truccati in hotel e siamo andati allo spettacolo. Visto che era l’ultima notte del tour, abbiamo detto di fare una festa in piscina di notte e di portare una torta.

Thelma tutto il giorno è stata così sorridente e dopo l’attacco subito non rideva più, si vede anche dalle foto.

Siamo tornati dallo show e siamo andati in piscina, poi siamo andati in camera per cambiarci e poi siamo scesi. Ho la foto di Juan che entra con la torta, la vedo adesso e mi fa stare male. Le foto della festa sono state scattate dopo il fatto e mi fanno venire la pelle d’oca, ha cambiato volto lui.

Io non posso credere che lei abbia passato questo. Adesso ho i sensi di colpa. Mi chiedono perché non ho sentito nulla, perché non ho potuto aiutarla?”