Il nuovo campione de L’Eredità fa coming out

E’ sicuramente un (bellissimo) caso, ma a distanza di due mesi dal campione di Caduta Libera di Gerry Scotti, anche il nuovo campione de L’Eredità di Flavio Insinna è apertamente omosessuale.

Come nel caso di Mediaset, anche in Rai il coming out di Francesco De Angelis è avvenuto nel modo più spontaneo possibile, con Flavio Insinna che nel presentarlo ha detto che ha un fidanzato di nome Gabriele.

Intervistato da SuperGuidaTv, Francesco ha così commentato:

“Non parlerei di outing o di coming out. Il mio orientamento sessuale non è mai stato un segreto, almeno non da quando ho compiuto 16 anni. Quando ho compilato il foglio con le mie informazioni ho scritto di essere fidanzato con Gabriele. Mi aspettavo e volevo che Flavio Insinna lo menzionasse. Non è più il tempo della paura! È tempo di ribellarsi a chi vuole gay, lesbiche e persone transessuali come animali da circo! La forma più elegante e bella di farlo è semplicemente essere se stessi!”

E sul perché ha deciso di partecipare a L’Eredità:

“Seguo L’Eredità tutte le sere, insieme a mia nonna di 86 anni. Mi piace moltissimo e conosco il gioco a menadito! Ho fatto la prima chiamata ad ottobre. Nessuna risposta. Dopo una decina di giorni mi hanno prontamente risposto per e-mail e il 15 novembre ho fatto il provino. Il secondo, in realtà. Il primo lo feci a 19 anni, ma non mi chiamarono. I soldi vanno e vengono, ma queste emozioni non me le toglierà mai nessuno!”

E se non è servizio pubblico questo…