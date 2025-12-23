Pier Silvio cambia Mediaset, cancellati dal palinsesto i programmi più amati | Adesso è tempo di altro

A partire da oggi, lunedì 22 dicembre, il pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset entra ufficialmente in modalità natalizia. Una modifica significativa che coinvolge due dei programmi più amati e seguiti dal pubblico italiano: Uomini e Donne e Amici 25, entrambi ideati e condotti da Maria De Filippi, che si fermano per la consueta pausa festiva. Questa interruzione costringe il “Biscione” a rivedere completamente i suoi palinsesti quotidiani, introducendo novità e cambiamenti che terranno compagnia agli spettatori durante le festività.

L’ultimo appuntamento con Uomini e Donne è andato in onda venerdì 19 dicembre, stessa data che ha segnato lo stop del daytime di Amici 25. Per circa venti giorni, quindi, gli affezionati telespettatori non vedranno i loro show preferiti. La ripresa delle trasmissioni quotidiane è prevista per mercoledì 7 gennaio 2026, subito dopo l’Epifania, seguendo il calendario delle scorse stagioni. La prima puntata domenicale di Amici, invece, tornerà in onda l’11 gennaio 2026, con registrazione fissata per giovedì 8.

Il nuovo daytime di Canale 5: tra serie turche e informazione

L’assetto natalizio del palinsesto di Canale 5 prevede un massiccio impiego delle ormai popolari serie turche, divenute un pilastro strategico della programmazione Mediaset. Lo slot delle ore 14:15, tradizionalmente occupato da Uomini e Donne, sarà ora riempito dalla soap Forbidden Fruit. A seguire, mezz’ora dopo, un doppio episodio di Io sono Farah, che conferma il suo successo e la fiducia riposta da Mediaset. Successivamente, la fascia oraria delle 16:15 vedrà la trasmissione di un’altra serie turca, La Forza di una donna.

Non solo intrattenimento leggero, però. Spazio anche all’attualità e all’informazione con la diretta di Dentro la Notizia, condotta da Gianluigi Nuzzi, in onda alle 16:55. Questo appuntamento si conferma un baluardo della programmazione natalizia, mantenendo la sua presenza per tutto il periodo festivo, esattamente come il suo competitor su altre reti. A chiudere il pomeriggio, un’ulteriore puntata di La Forza di una donna alle 18:10 e, come di consueto, Caduta Libera alle 18:45, il quiz show di Max Giusti che cerca di consolidare il suo pubblico in questa nuova collocazione.

Dettagli della programmazione natalizia

Per offrire una visione chiara e completa delle modifiche al palinsesto, ecco il dettaglio della nuova programmazione pomeridiana di Canale 5 valida per il periodo natalizio, in assenza di Amici 25 e Uomini e Donne. Questa strutturazione mira a garantire un’offerta varia, capace di intercettare diversi gusti, mantenendo un focus sulle produzioni che hanno riscosso particolare apprezzamento.

ore 13:40: Beautiful

ore 14:15: Forbidden Fruit

ore 15:15: Io sono Farah

ore 16:15: La forza di una donna

ore 16:55: Dentro la Notizia

ore 18:10: La forza di una donna

ore 18:45: Caduta libera

La strategia di Mediaset per le festività appare chiara: puntare su serie di successo consolidate e su nuove proposte turche, affiancate da pilastri informativi e di intrattenimento come Dentro la Notizia e Caduta Libera. Questo periodo di transizione offre ai telespettatori la possibilità di scoprire nuovi titoli o di approfondire la visione di quelli già apprezzati, in attesa del ritorno, previsto per gennaio, dei programmi storici di Maria De Filippi.