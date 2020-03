Cancellata La Corrida a causa del Coronavirus, riunione per Amici: ecco cosa andrà in onda venerdì sera

Nelle ultime 24 ore abbiamo capito che tutta Italia dovrà fare i conti con il Coronavirus e che non è più un problema della Lombardia e del Veneto. Non soltanto le scuole, gli eventi sportivi e i cinema, ma anche il mondo della tv è stato toccato da questa epidemia. C’è un decreto pronto ad essere firmato, che vieterà la presenza del pubblico negli studi televisivi di tutto il paese. Proprio a causa di questa decisione, stamani la Fascino si riunirà per deciderà se la seconda puntata del serale di Amici 19 andrà in onda stasera o domani. Ma se il talent mariano può fare a meno del suo pubblico, c’è una trasmissione che invece ha bisogno del giudizio delle persone in studio e si tratta de La Corrida.

Il format ovviamente non può essere stravolto e per questo motivo la Rai ha deciso di cancellare lo show, almeno fino a che ci sarà questa emergenza (secondo Blogo, se tutto va bene il programma tornerà in onda a fine aprile). A dare la notizia dello stop de La Corrida è stato Davide Maggio.

“Boom, cancellata La Corrida. Le trasmissioni sono costrette ad andare in onda senza pubblico in studio, eccetto una che non può farne a meno e, per questo, salta: La Corrida”.

Al posto dello show di Conti ci sarà uno speciale di Porta a Porta, ovviamente condotto da Bruno Vespa.

#LaCorrida venerdì in onda senza pubblico, non sarebbe quindi una brutta idea poter votare gratuitamente da casa mediante app Rai Play e far apparire in tv un semaforo di gradimento pic.twitter.com/IEHFDZkPP0 — Gαвrίєℓє❄ (@gabrirz1) March 4, 2020