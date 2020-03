Cantante cade dal palco e dopo un volo di 3 metri si rompe un piede (VIDEO)

Di cadute di cantanti ne abbiamo viste a decine, da Beyoncé a Britney Spears, quasi tutte le popstar sono finite a terra almeno una volta. Questa volta però l’incidente è stato più grave del solito e l’artista in questione si è anche ferita. Durante il suo ultimo concerto Anastasia Vishnevskaya si è avvicinata al pubblico, ma è caduta dal palco, facendo un volo di 3 metri e finendo nella buca dell’orchestra, da dove però ha continuato a cantare. Subito dopo aver finito l’esibizione e aver incassato l’applauso del pubblico, la cantante russa è stata portata in ospedale, dove è stata operata ad un piede.

Oggi la cantante ha pubblicato un messaggio sui social, per far sapere a tutti i fan che sta bene.

«In molti mi hanno accusata di non cantare dal vivo. Ci sono altri che hanno pensato facesse parte dello spettacolo. È tutto falso. Non ho notato la buca e sono caduta. Mi sono rotta un piede e sono stata operata, adesso sto benissimo».

Anastasia Vishnevskaya, la caduta della cantante russa dal palco: il video.