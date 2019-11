I cantanti più premiati della storia della musica – la classifica

Siamo alla fine di questo 2019 e come ogni anno spuntano centinaia di classifiche, da quelle più autorevoli e serie a quelle più improbabili. Dopo i 125 artisti più grandi della storia e i migliori album del decennio, ecco anche i cantanti più premiati di sempre. Michael Jackson è stabile al primo posto con la cifra monster di 834 award, ma Beyoncé è balzata al secondo gradino del podio con ben 660 premi, superando così Whitney Houston con 657.

Ma la vera sorpresa di questa classifica è Lady Gaga, che in poco più di 10 anni di carriera ha portato a casa già 450 premi.

Che dire…



I cantanti più premiati di sempre: la classifica