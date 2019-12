Canzoni e artisti più ascoltati del decennio su Spotify, le classifiche

In queste settimane sono uscite decine di classifiche su video musicali, album, singoli e tour, mancavano giusto le canzoni e gli artisti più ascoltati di questo decennio. A stilare queste liste c’ha pensato la piattaforma di streaming più famosa al mondo, Spotify.

Il servizio musicale nato nel 2006 ha pubblicato i risultati dei cantanti più ascoltati in questo decennio e tra i primi 5 c’è solo una donna, Ariana Grande. Nella classifica dei brani è andata pure peggio, nessun pezzo porta la firma di una ragazza.

Sarà una mia idea, ma ho come l’impressione che molti uomini considerino i singoli cantati da donne (ma vale anche per molti film con protagoniste femminili) come fatti per essere ascoltati solo da ragazze, mentre mi sembra che non valga il discorso inverso.

Artisti più ascoltati del decennio su Spotify

1) Drake

2) Ed Sheeran

3) Post Malone

4) Ariana Grande

5) Eminem

Canzoni più ascoltate della decade su Spotify

1) Shape Of You Ed Sheeran

2) One Dance Drake

3) Rockstar Post Malone

4) Closer The Chainsmokers

5) Thinking Out Loud Ed Sheeran

Cantanti donne più ascoltata del decennio

1) Ariana Grande

2) Rihanna

3) Taylor Swift

4) Sia

5) Beyoncé

Artisti più ascoltati del 2019 su Spotify

Post Malone

Billie Eilish

Ariana Grande

Ed Sheeran

Bad Bunny