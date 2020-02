Le canzoni di Sanremo 2020 nelle classifiche di iTunes e Spotify

Il podio di Sanremo è deciso da diverse giurie, ma il vero successo di un brano è decretato dal pubblico, che compra il singolo su iTunes e lo ascolta sulle principali piattaforme di streaming. L’anno scorso effettivamente Soldi è stato il grande successo del Festival (4 dischi di platino in Italia, 2 in Spagna e 1 disco d’oro in Francia), ma riuscirà quest’anno Fai Rumore a prevalere sugli altri singoli presentati all’Ariston?

Intanto oggi il pezzo di Diodato è primo su iTunes e sesto su Spotify.

Sanremo 2020: la classifica di iTunes

1 Diodato – Fai rumore

2 Francesco Gabbani – Viceversa

3 Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

4 Achille Lauro – Me ne frego

5 Le Vibrazioni – Dov’è

6 Piero Pelù – Gigante

7 Elodie – Andromeda

8 Levante – Tikibombom

9 Irene Grandi – Finalmente io

10 Elettra Lamborghini – Musica (E il resto scompare)

11 Tosca – Ho amato tutto

14 Leo Gassmann – Vai Bene Così

15 FASMA & GG – Per sentirmi vivo

16 Marco Masini – Il confronto

17 Raphael Gualazzi – Carioca

20 Anastasio – Rosso di rabbia

Sanremo 2020: la classifica di Spotify

1 Ringo Starr by Pinguini Tattici 466,844

2 Per sentirmi vivo by Fasma 440,375

3 Me ne frego by Achille Lauro 421,444

4 Musica by Elettra Lamborghini 383,280

5 Viceversa by Francesco Gabbani 349,313

6 Fai rumore by Diodato 339,206

7 Andromeda by Elodie 326,036

10 Tikibombom by Levante 284,541

11 Eden by Rancore 255,349

15 Rosso di rabbia by Anastasio 216,390

16 Dov’è by Le Vibrazioni 203,939

20 Vai Bene Così by Leo Gassmann