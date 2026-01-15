Rai sta licenziando ancora, programmi storici cancellati: contratti strappati ai volti noti | Ecco chi se ne va

Un’ondata di cambiamenti drastici sta investendo Rai Radio 2, lasciando ascoltatori e addetti ai lavori in un clima di sorpresa e interrogativi. La notizia più eclatante riguarda la cancellazione di Rock And Roll Circus, storico programma condotto per tredici anni da Pierluigi Ferrantini e Carolina Di Domenico. La coppia, che si aspettava di tornare in onda dopo la pausa natalizia, ha ricevuto la comunicazione della fine del programma con appena una settimana di preavviso, comunicando poi l’accaduto attraverso un messaggio su Instagram che ha scatenato un’ondata di solidarietà e richieste di spiegazioni.

Il post, condiviso da Ferrantini e Di Domenico, ha evidenziato l’improvvisa decisione della dirigenza, lasciando intendere come anche i conduttori fossero all’oscuro fino all’ultimo. “Vi avevamo salutato nell’ultima puntata del 2025 dicendovi che saremmo tornati in onda il 17 gennaio, invece il 7 gennaio ci hanno comunicato che Rock And Roll Circus non sarebbe più tornato su Rai Radio2”, hanno scritto, ringraziando il pubblico per i “13 anni meravigliosi”. La vicenda ha subito acceso un acceso dibattito, con molti che hanno puntato il dito contro il nuovo direttore Giovanni Alibrandi, in carica da giugno 2025, considerato l’artefice di questo profondo riassetto.

L’intervento di Fiorello e altri addii eccellenti

La bufera su Rai Radio 2 ha raggiunto un punto di non ritorno con l’intervento di uno dei volti più iconici della televisione e della radio italiana. Fiorello, durante la sua trasmissione La Pennicanza, non ha nascosto il suo stupore e ha commentato la situazione con parole che hanno fatto il giro del web: “In questa radio, Rai Radio2, stanno licenziando tutti. Ma che vi sta succedendo ragazzi? Noi rimaniamo qua, perché noi siamo intoccabili. Hanno paura di noi”. Un commento che ha amplificato il dibattito e ha messo in luce la gravità delle decisioni aziendali, suggerendo un clima di tensione e incertezza diffuso all’interno dell’emittente.

Il caso di Rock And Roll Circus, pur essendo il più discusso, non è affatto isolato. Nelle stesse ore, è giunta la notizia dell’interruzione della collaborazione con Elenoire Casalegno, che fino a poco tempo fa animava Good Morning Radio 2. La Casalegno è stata sostituita al rientro dalle festività da Sarah Jane Ranieri, ora parte di un nuovo team mattutino che include Max B-nario, Giuseppe Ninno Mandrake e Luca de “Il Milanese Imbruttito”. Questo ennesimo cambio conferma la volontà della dirigenza di ridisegnare completamente il palinsesto, partendo proprio dalle fasce orarie più strategiche.

Anche il pubblico notturno non è stato risparmiato. Il programma Le lunatiche, dedicato agli ascoltatori della notte nel fine settimana, ha subito un arresto. Barbara Venditti, una delle voci storiche del programma, ha salutato il pubblico e la sua collega Jodie Alivernini con messaggi carichi di emozione sui social, confermando l’ennesimo addio silenzioso.

Un palinsesto che si ridisegna: il silenzio della Rai

Il palinsesto Rai si ridisegna: un silenzio che parla di cambiamenti.

Le modifiche al palinsesto di Rai Radio 2 sono ben lungi dall’essere finite, e sembrano toccare ogni fascia oraria, ridisegnando l’identità stessa della rete. Anche programmi di punta come Radio 2 Social Club, con Luca Barbarossa ed Ema Stokholma, hanno subito ridimensionamenti, vedendo ridotta la loro presenza a quattro puntate settimanali, con il venerdì dedicato a una versione “best of”. Un altro spostamento significativo riguarda A qualcuno piace Radio 2 con Diletta Parlangeli e Andrea Perroni, confinato ora al weekend, mentre il pomeriggio feriale accoglie Il pomeriggio di Radio2, con Nicol Angelozzi e Pippo Lorusso, in un tentativo di rinnovare l’offerta pomeridiana.

Anche le novità attese sono state posticipate, o forse cancellate. Radio2 matti da legare, il nuovo programma che avrebbe dovuto vedere al timone Belen Rodriguez e il suo cast, è stato per ora messo in stand-by, aggiungendo ulteriore incertezza al futuro della rete. Questo scenario di rapide trasformazioni e addii inaspettati sta creando un profondo senso di disorientamento sia tra gli addetti ai lavori che tra gli ascoltatori affezionati.

Di fronte a questa valanga di cambiamenti e licenziamenti, la Rai ha mantenuto un silenzio assordante. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita dall’azienda pubblica, nonostante le crescenti voci di protesta e le richieste di chiarezza che si moltiplicano sui social e tra gli operatori del settore. Questa mancanza di comunicazione alimenta ulteriormente il dibattito sul futuro di Rai Radio 2 e sul rapporto con il suo pubblico storico, che ora chiede risposte concrete sulle scelte editoriali che stanno profondamente alterando il volto della loro radio preferita.