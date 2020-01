“Mi vuoi rimandare in carcere cogl**ne?” la furiosa telefonata di Fabrizio Corona ad Alberto Dandolo

Da qualche giorno Fabrizio Corona non vive più in carcere, dato che il pm ha concesso all’ex re dei paparazzi di riabilitarsi in un centro specializzato di Milano dove viene curata la tossicodipendenza.

Ovviamente Fabrizio non è tutt’oggi un uomo libero e se dovesse compiere azioni non permesse dal Magistrato di Sorveglianza di Milano rischia di ritornare in cella, per questo motivo quando il giornalista Alberto Dandolo ha pubblicato un articolo su Oggi in cui dichiara che Corona è stato visto con una troupe (composta da parrucchiere, truccatore e cameraman) all’interno di un noto bar di Lambrate, l’uomo si è allarmato.

“La mattina del 3 gennaio Fabrizio Corona è stato avvistato al Bar Formidabile nel quartiere milanese di Lambrate. L’ex agente fotografico, in grande spolvero, ha poi proseguito il suo giro per Milano con un nutrito cast tra cui video operatori e fotografi […] Nei giorni scorsi era ricomparso sui social con un nuovo look un po’ ascetico e aveva espresso l’intenzione di riappropriarsi dei valori familiari e di dare la priorità alle cose vere e profonde della vita. Oggi invece è per le vie di Milano con telecamere, macchine fotografiche, assistenti di produzione, truccatrice e parrucchiera”.

L’articolo è stato però smentito dal legale di Corona tramite un comunicato pubblicato su Instagram:

Comunicato Instagram a cui sarebbe seguita una telefonata da parte di Fabrizio Corona indirizzata proprio ad Alberto Dandolo, come confessato da lui su Dagospia:

FLASH! – TELEFONATA FURENTE DI “FURBRIZIO” CORONA A DANDOLO PER LA SEGNALAZIONE DELL’AVVISTAMENTO ODIERNO AL BAR “FORMIDABILE” DEL QUARTIERE LAMBRATE A MILANO. TRA UN INSULTO E UN ALTRO FURBIZIO GLI HA URLATO “HAI LETTO LE MIE MISURE RESTRITTIVE? MI VUOI RIMANDARE DENTRO COGLIONE? IO TI QUERELO” E “NON HAI TESTIMONI!” – I TESTIMONI PURTROPPO PER LUI CI SONO. PERSONE DEL LOCALE, CONTATTATE, HANNO CONFERMATO CHE CORONA, VESTITO DI BIANCO, È ENTRATO E USCITO PIÙ VOLTE DAL BAR COL SUO GRUPPO DI LAVORO, SEGUITO DA TELECAMERE, MACCHINE FOTOGRAFICHE E ASSISTENTI VARI. ALCUNI TRA L’ALTRO SONO ANCORA NEL LOCALE. SEDUTO AL TAVOLO DI CORONA ANCHE IL SOBRIO PERSONAGGIO DELLA FOTO…

Il “personaggio della foto” sarebbe questo ragazzo tatuato.

Chi è?