Cardi B si strappa la parrucca e la lancia fra il pubblico, ma poi la rivuole indietro (VIDEO)

Annoiarsi ad un concerto di Cardi B è davvero impossibile e dopo averla vista alle prove con un episodio di wardrobe malfunction (proprio sul suo deretano), ieri durante la sua esibizione al Wireless Festival si è strappata la parrucca e l’ha lanciata sulla folla.

Immagino la folla così per accaparrarsi la parrucca:



.@iamcardib takes off her wig & throws it into the crowd while performing at the Wireless festival tonight! 😂 pic.twitter.com/JOUwjhvEiD

— Music News Facts (@musicnewsfact) July 5, 2019