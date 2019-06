Cardi B wardrobe malfunction: la tuta le si strappa proprio sul panettone e la sua reazione è epica

Cardi B, dopo un periodo di pausa imposto dal medico in seguito ad alcuni interventi di chirurgia estetica (si è sottoposta ad un intervento di liposuzione e ad uno di mastoplastica additiva), è tornata ad esibirsi dal vivo lasciando a tutti un ricordo indelebile. Nel vero senso della parola.

Qualche giorno fa nel pieno del suo concerto sul palco del Bonnaroo Music e Arts Festival (che si tiene ogni anno in Tennessee) Cardi B si è infatti esibita in un twerk così sfrenato da aver provocato uno strappo alla sua tutina. Dove? Che domande: sul panettone. La tutina della rapper ha fatto TRAAA propio come il vestito di Marisa Laurito nello spot Slim Fast.



Cardi B, che in passato ha fatto la spogliarellista, non si è lasciata intimidire dal wardrobe malfunction e proprio sul palco si è tolta la tutina aderente ed ha continuato il suo show in accappatoio.