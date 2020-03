Carla Bruni: “Non abbiamo paura del CoronaVirus”, poi finge un attacco di tosse

In Francia il CoronaVirus è ‘preso’ sottogamba e la stessa Carla Bruni lo ha dimostrato in un fuori onda registrato dalla tv RMC.

Nel video – che sta facendo il giro del web in queste ore – si vede l’ex première dame (moglie di Nicolas Sárközy) fingere di avere un attacco di tosse dopo aver chiaramente detto di non aver paura del CoronaVirus.

Riferendosi a Sidney Toledano, presidente del gruppo Louis Vuitton, Carla Bruni dice:

“Ci diamo un bacio, pazzesco! Questo perché noi siamo la vecchia generazione, non abbiamo paura di niente, non siamo femministe e non abbiamo paura del CoronaVirus, nada!”.