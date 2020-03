Carlitadolce al centro di uno scandalo “vende finti prodotti contro il CoronaVirus” – interviene uno scienziato

Carlitadolce al centro di una nuova polemica, questa volta non c’entrano i gay, ma un’emergenza attualissima, il CoronaVirus. Ieri Moltissimi follower della youtuber l’hanno accusata di usare le parole “antivirale” e “contro il CoronaVirus” per vendere i suoi prodotti.

Sul caso è intervenuto anche lo scienziato e chimico Dario Bressanini, che ha bollato queste sponsorizzazioni di Carlitadolce come ‘una grande vergogna‘.

Anche la biotecnologa, neuroscienziata e divulgatrice scientifica Beatrice Mautino si è espressa sulle storie pubblicate dalla youtuber.

“Non mi arrabbio mai, tranne quando si supera il limite. Carlita vende prodotti igienizzanti? Chiariamo le cose, Carlitadolce vende o dei banalissimi detergenti oppure delle cose tipo un balsamo labbra e ripete in continuazione che sono antivirali. Allora, Carlita no! Diciamo due cose, se siete in casa per lavarvi le mani basta un sapone o detergente qualsiasi. Dovete dedicare tempo al lavaggio delle mani, un tutorial l’ha fatto Barbara d’Urso. Se siamo fuori casa allora dobbiamo ricorrere a dei prodotti specifici, l’OMS consiglia di usare dei prodotti a base alcolica. Non consiglia di usare i prodotti di Carlitadolce. Non diamo i nostri soldi a chi specula su queste cose e atteniamoci alle indicazioni dell’OMS”.