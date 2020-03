Carlo Conti commenta la furia di Maria De Filippi ad Amici: “Mai vista così arrabbiata”

Dopo Alfonso Signorini, un altro conduttore ha commentato la sfuriata di Maria De Filippi contro Valentin. Ieri pomeriggio Carlo Conti in una diretta di Chi Magazine ha rivelato di aver visto la discussione in diretta. Il toscano era sintonizzato su Amici e ha detto che secondo lui la difficoltà legata all’emergenza che stiamo vivendo in Italia, l’assenza del pubblico e i cambiamenti dell’ultimo minuto, potrebbero aver influito sull’umore di Kween Mary (quello che ho scritto anche io la scorsa settimana). Carlo Conti ha poi aggiunto di non aver mai visto Maria così arrabbiata.

“Stavo guardando la tv e spippolavo i canali. Sono capitato in questa litigata di Amici. Evidentemente era anche il clima. Un insieme di cose che ha portato a queste liti. C’era il silenzio dello studio, le difficoltà. Non so se con l’atmosfera normale, i ritmi veloci sarebbe andata allo stesso modo. Forse però sì, l’avrebbe fatto lo stesso. Io non l’ho mai vista così arrabbiata. A Sanremo non era così. Lei è stata bravissima, si è fidata di me. Una donna così importante che ti dice ‘vai, mi fido’. Per me è stata una grossa responsabilità, ma anche una bella dimostrazione di fiducia”.

Maria era sicuramente nera, ma Carlo probabilmente non ha visto la cacciata di Laura Lella, storia del trash italiano.

Carlo Conti parla di Maria De Filippi: il video.