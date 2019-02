Il Vangelo secondo Carmelo: “I gay e i down sono una porcheria, figli di Satana” (VIDEO)

Dopo Alessandro l’ex gay della chiesa evangelica ‘Parola della Grazia’, ieri sera Le Iene hanno trattato un nuovo caso di omofobia e discriminazione legato ad una comunità “religiosa”. Carmelo è un uomo che dice di parlare con Gesù e la Madonna e grazie ai suoi riti, benedizioni, esorcismi e presunte guarigioni, adesso è seguito da molti fedeli.

Carmelo oltre a dire di guarire i tumori, sostiene che i gay e i down siano creazioni demoniache. Satana secondo l’uomo si sarebbe messo nel grembo delle donne per far nascere bambini omosessuali e down.

“Satana ha infestato la natura. Se Dio è perfetto, poteva far nascere i gay e le malattie? I gay vengono dal male, da Satana. L’omosessualità è un peccato mortale. Satana si è messo nel grembo delle donne e faceva nascere le malattie, come per esempio la sindrome di Down. Dio è perfetto e puro, da lui non nascono queste porcherie. Il mondo deve abbandonare il peccato, anche quello sessuale. Non sono io a dire queste cose, ma è Gesù a suggerirmele. La mia anima è collegata a Gesù”.

Più che questo signore che vomita assurdità, a me spaventano tutti i suoi seguaci, che portano anche i loro bambini ad ascoltare i deliri di Carmelo.