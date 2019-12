Carmen Di Pietro fa una bruttissima gaffe e chiede perdono: “Scusatemi ho sbagliato sono mortificata”

Qualche giorno fa durante il programma The Morning Show di Radio Globo, Carmen Di Pietro si è scagliata contro una ragazza che ha dichiarato di non poter andare sempre al lavoro quando ha il ciclo.

“Costretta a stare a casa? Ma stai zitta che non sei degna di essere donna se dici così. Esistono le pillole. Ma stai zitta gallina. Ti hanno operata? E ci stanno i medici apposta. Ma che ti devo pagare io i medici?! Cret*na. Questa è matta ragazzi. Poverina. Ragazzi paghiamola quando sta a casa. Ma vai a fare in cu**”.

L’audio dello scontro ha fatto il giro del web e qualcuno ha fatto notare all’opinionista di Pomeriggio 5 che l’ascoltatrice che ha parlato con lei ha davvero una malattia che le impedisce di andare al lavoro quando sta male. In questa polemica è intervenuta anche la Fondazione Italiana Endometriosi: “Solo in Italia ci sono 3 milioni di donne che soffrono di endometriosi. Da più di dieci anni siamo impegnati nella ricerca per trovare una cura a questa patologia. Non si tratta di comuni dolori da ciclo, ma di una malattia grave per cui non basta prendere una pillola di antidolorifico e andare al lavoro”.

Carmen Di Pietro ieri sera ha deciso di contattare AdnKronos per fare le sue scuse pubbliche.

“Chiedo umilmente se involontariamente ho offeso una donna affetta da una patologia invalidante e cronica. Non potrei mai offendere una donna, non conoscevo nessuno che avesse questa malattia e quando ho sentito quella signora che diceva che non andava a lavorare quando aveva il ciclo mestruale ho pensato che fosse esagerata e mi sono arrabbiata ma non l’avrei mai attaccata se avessi saputo che aveva l’endometriosi. La signora quando ha chiamato ha detto che con il ciclo mestruale non andava a lavorare e non ha spiegato di essere affetta da una malattia -ha spiegato la Di Pietro – non conoscevo nessuno che avesse questa malattia e quando e per questo motivo chiedo che si faccia più informazione su questa patologia, da molti sconosciuta. Sono mortificata, chiedo di nuovo scusa a lei e a tutte le donne affette da endometriosi – tiene a ribadire la Di Pietro – Bisogna fare informazione su questa malattia, non avevo mai sentito parlare di endometriosi, sono mortificata per quanto è accaduto”.

Le scuse effettivamente erano il minimo in questo caso.

Carmen Di Pietro: l’audio della litigata a l The Morning Show.