A Carnevale tutti mascherati da Achille Lauro

Adulti, bambini, famiglie intere (!) e pure Ilary Blasi alla festa del compleanno di sua sorella: questo Carnevale è Achille Lauro mania.

E se l’anno scorso in molti hanno optato per mascherarsi dei personaggi del Pratiful-Gate fra Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, quest’anno per la maggiore sono andati i look sfoggiati da Achille Lauro al Festival di Sanremo, soprattutto quello indossato durante la prima serata con il mantello e la tutina.

Ecco tutte le foto ed alcuni video.