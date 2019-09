Carolina Stramare, Miss Italia accusata di aver vinto grazie a Giulia De Lellis – lei replica

Qualche giorno fa il sito Dagospia ha puntata il dito contro Carolina Stramare. Pare infatti che il manager Alex Pacifico abbia invitato a votare per la ragazza durante la serata di Miss Italia 2019.

“Come mai il manager Alex Pacifico invitava a votare su Instagram Carolina Stramare molte ore prima della sua elezione? L’agente era anche presidente della giuria durante la sua elezione regionale. Nella sua elezione di venerdì la reginetta era stata eliminata, ripescata grazie all’intervento della giuria di cui faceva parte Giulia Salemi (assistita da Pacifico).”

La ragazza è anche stata accusata di aver vinto anche grazie la sua apparizione in uno spot Tezenis in cui c’è Giulia De Lellis. Giulio Pasqui sul settimanale Chi ha chiesto spiegazioni a Carolina Stramare. Miss Italia 2019 ha negato tutto, aggiungendo di non aver mai incontrato la nostra vulcanologa. Le due quindi avranno registrato le loro parti di spot in momenti diversi.

“Se ho lavorato con Giulia De Lellis in un famoso spot tv? Pensi che sono pure stata additata per questo. Mi hanno accusata di essere avvantaggiata rispetto alle altre Miss perché avevo già avuto a che fare con delle icone di bellezza, ma io la De Lellis non l’ho mai conosciuta né incontrata”.

Giuliona sarà anche molto influente, ma che un’apparizione in uno spot con lei possa favorire qualcuno mi sembra molto improbabile.