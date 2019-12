Caterina Balivo in passato ha litigato con un’altra conduttrice: il racconto a Vieni da Me

Ieri in diretta a Vieni da Me Caterina Balivo ha confessato di aver avuto una discussione con un’altra conduttrice. Durante l’intervista che ha fatto a Ficarra e Picone, la presentatrice Rai ha rivelato che in passato ha fatto un provino per fare la velina. In quel casting, la Balivo ha trovato anche Elena Santarelli e proprio con lei pare sia scattata una breve catfight. Il Motivo? Caterina aveva paura di non essere presa in considerazione, a causa dell’altezza della rivale. In realtà è finita male per entrambe, nessuna delle due è stata presa come velina di Striscia la Notizia.

“Una volta ho fatto anch’io un provino per fare la velina. Purtroppo non mi hanno preso, ovviamente. Eravamo io ed Elena Santarelli. Mi ricordo anche una cosa strana. Litigai con Elena, davvero. – ha continuato Caterina Balivo – Le dissi “Tu sei troppo alta! Io non voglio fare il provino con te altrimenti non mi prendono”. Alla fine al provino non hanno preso nessuna delle due. Diciamo che l’abbiamo risolta in questo modo”.

Caterina Balivo ed Elena adesso sono in ottimi rapporti, tanto che la Santarelli è stata ospite a Detto Fatto.

Catfight a parte devo dire che Vieni da Me col tempo è riuscito a conquistarmi, è davvero un programma piacevole (ormai è un appuntamento fisso per me) e non lo dico solo per la presenza di quel manzone di Tommaso Rinaldi. In ogni caso vi lascio con una sua gallery.