Caterina Balivo al centro di una polemica, la conduttrice fa chiarezza

La scorsa settimana Vittorio Sgarbi è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me ed ha fatto una delle sue sparate.

“Le donne devono stare in casa e gli uomini devono andare fuori. Nel trono di Minerva che era dentro il Partenone ci sono due figure Estia e Ermes, la divinità della casa e il dio dei commerci e dei ladri. In questa logica, le donne sono bianche e gli uomini abbronzati, perché lei stava a casa e lui andava in giro per il mondo. Io, educato in modo arcaico, non so nulla della cucina o della lavatrice.”

La conduttrice ha tagliato corto rispondendo: “Sì certo, la penso come te. Noi donne in casa. In casa, oh!”

Da quel momento sui social si è scatenata una grossa polemica. Decine di utenti hanno dato dei misogini e sessisti a Sgarbi e a Caterina Balivo. Oggi la conduttrice Rai ha cercato di fare chiarezza ed ha detto che la sua risposta era ironica.

“Il mio pensiero è l’opposto di quanto detto sui social. Ero ironica, ho rivisto il video mille volte. Qualcuno si è divertito a scrivere tweet e ha scatenato un polverone. Io sono vent’anni che lavoro tutto il giorno. Ero ironica e a quanto pare non è stato chiaro a tutti. In secondo luogo, Vittorio, ha una madre che lavora e una sorella che è una grande imprenditrice.”

Onestamente era chiaro che fosse ironica. Come può una donna che lavora da anni in tv sostenere che le donne devono stare chiuse in casa a fare le casalinghe?

A me sembra che ci sia una sorta di accanimento verso alcune presentatrici (con alcuni account che sono pronti a montare polemiche forzate). Se quella risposta l’avessero data altre signore della tv non si sarebbe alzato questo polverone.

PS: L’uscita di Sgarbi a mio avviso rimane infelice, come molte delle sue.

La reazione del web ai commenti di Sgarbi e Caterina Balivo.

Caterina Balivo è una che chiama froc*o un cantante omosessuale, una che incita a bruciare le sciarpe della Juve in un programma del servizio pubblico, una che dice che le donne devono stare a casa a a fare la lavatrice…

Signori e Signore, Caterina Balivo… #vienidame pic.twitter.com/rwpeIivmMD — 🎄lessi☃️ VII⚪⚫ (@_Alessio_88) November 8, 2019

Mai tweettato su #vienidame.

Ma Sgarbi ha appena detto che le donne devono stare in casa e siccome ieri è andato in onda #adrian vorrei frenare questo medioevo rampante. Anche meno. — ⓊⓉOPⒾⒶ (@ItalyZeitgeist) November 8, 2019