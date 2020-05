Caterina Balivo lascia Vieni da Me: “È arrivato il tempo di fare nuove esperienze”

Caterina Balivo ha detto addio a Vieni da Me, contenitore pomeridiano di Rai Uno perfettamente confezionato sulle sue corde.

“È arrivato il tempo di fare nuove esperienze. Ma sono sicura che noi non ci perderemo di vista”.

A commentare l’addio della conduttrice anche il blogger Davide Maggio, che ha fatto sapere che nell’immediato futuro per la conduttrice non ci sarebbe nessun nuovo progetto televisivo. Un addio, quindi, per dedicarsi probabilmente più ai propri affetti.

“Caterina Balivo ha scelto di lasciare Vieni da Me. Per lei però non ci sarà nessun nuovo progetto televisivo, almeno nel breve termine. La conduttrice aversana ha scelto di dedicarsi alla famiglia”.

La decisione è stata presa da Caterina Balivo in persona e per questo motivo va rispettata, anche se devo ammettere che mi dispiace molto.