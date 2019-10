C’è Posta Per Te, ecco quando tornerà la trasmissione di Maria De Filippi

C’è Posta Per Te sta scaldando i motori.

Dopo aver scoperto quando inizieranno i programmi di Milly Carlucci (fra Il Cantante Mascherato e Ballando con le Stelle), questa volta tocca a Maria De Filippi che – archiviato Temptation Island Vip ed Amici Celebrities – tornerà con C’è Posta Per Te da gennaio 2020, più precisamente da sabato 11 gennaio.

A 24 ore di distanza dal ritorno di Milly Carlucci con Il Cantante Mascherato (che debutterà venerdì 10 gennaio), Maria De Filippi tornerà infatti con la 23^ edizione di C’è Posta Per Te, come riportato da Super Guida Tv. Un ritorno in pompa magna che garantirà a Canale 5 ascolti stellari il sabato sera e che si scontrerà probabilmente con una fiction di Rai Uno.

C’è Posta Per Te, come partecipare

Con il ritorno di C’è Posta Per Te tornano anche gli annunci per partecipare.

Chiunque avesse una storia da raccontare può proporsi per la nuova stagione contattando il sito ufficiale del programma Witty Tv accedendo alla sezione “racconta la tua storia”, oppure telefonare al numero indicato o inviare un fax.

