C’è Posta Per Te: Giusy vuole rivedere 3 suoi vecchi amori, Maria manda i postini, ma gli uomini sono morti

Nell’ultima puntata di C’è Posta Per Te, la signora Giusy ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per rivedere 3 dei tanti corteggiatori che ha avuto da giovane. La 75enne ha mandato la busta mariana a Gianmaria, che ha incontrato quando lei aveva 16 anni, faceva la sarta e lui era un ambulante di stoffe, ad Antonio, con cui però non è scattato il colpo di fulmine e infine a Massimo, un conte ricchissimo, molto bello conosciuto 50 anni fa a Milano.

“Massimo non era bello, era bellissimo. Alto, davvero bello. Maria era la fine del mondo credimi. Aveva un aspetto incantevole. Veniva tutti i giorni nella mia pasticceria, ma dopo tre mesi che non cedevo al corteggiamento si è stufato e non è più tornato in negozio”.

Il postino è andato a recapitare l’invito di Kween Mary ai 3 uomini, ma purtroppo 2 sono morti e Giusy l’ha scoperto in puntata.

“Mi dispiace Maria, ma dopo numerose ricerche siamo venuti a sapere che il signor Gianmaria è passato a miglior vita”. “Ci dispiace molto, ma anche il Conte Massimo è passato a miglior vita”.

Maria però è riuscita a trovare Antonio, o meglio ben 6 possibili signori ‘Antonio Loi’, nessuno di loro però si è ricordato della signora Giusy.

Il mai una gioia che diventa storia di C’è Posta.

C’è Posta Per Te: la storia di Giusy, il video.