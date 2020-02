C’è Posta Per Te, Maria De Filippi sbotta: “Io non ce la posso fare, quello che avete detto mi fa impressione”

Solitamente Maria De Filippi non si intromette nelle storie di C’è Posta Per Te, ma ieri sera non ce l’ha fatta. Flora si è presentata nel programma di Canale 5 e ha raccontato di essere diventata madre di 5 figli a soli 27 anni e di aver vissuto in gravissime difficoltà economiche.

Gli assistenti sociali hanno sempre tenuto sotto controllo la famiglia di questa donna, ma qualcosa è cambiato quando Giovanni, uno dei 5 figli, si è fidanzato con Luisana e per permettersi di farle regali e pagarle le cene, ha lasciato il lavoro al mercato ed è diventato parcheggiatore abusivo. Flora per paura che gli assistenti sociali intervenissero a causa del lavoro in nero del figlio, ha preferito cacciarlo di casa.

A distanza di 3 anni la donna ha chiesto aiuto a Maria, ma ha trovato un muro, perché sua nuora è stata implacabile: “Per me è morta 3 anni fa, è un mostro, non la voglio più vedere“.

“Adesso Flora ha parlato e si è sentita dire che è un mostro. A me ha colpito come vostra madre vi abbia cresciuto, vi abbia fatto andare alle medie, è andata alla Caritas per voi, si è umiliata e mi dispiace vedere un figlio che dice che la madre è un mostro. Non ce la posso fare, mi fa pena. Dietro c’è un percorso? Il percorso di una donna che non ha avuto un cavolo, che vive in un container. Non mi aspetto che sia una madre educata, ma un po’ un animale che cerca in qualche modo di allevare i figli e ce la fa. Io, ai miei animali voglio bene e non me li tocca nessuno. Il fatto che tu consenta alla tua fidanzata di dire che tua madre è un mostro, mi fa impressione. Ora sono in cinque, in una casa di tre stanze. Io non ci dormirei di notte a saperla così, poi ognuno fa i conti con se stesso. In genere non mi lascio andare ma in questo caso faccio fatica a stare zitta”.

Le parole di Maria De Filippi sono servite a poco, perché Giovanni e Luisiana hanno chiuso la busta.

“Il fatto che tu consenta alla tua fidanzata di dire a tua madre che è un mostro… mi fa impressione” 💔#CePostaPerTe pic.twitter.com/BdXQ8bSYxe — Mediaset Play (@MediasetPlay) February 15, 2020

Maria De Filippi e la storia di Flora: il video.

“il fatto che tu consenta alla tua findazata di dirle che è un mostro, mi fa impressione.” MARIA NERA LI ASFALTA ENTRAMBI EGREGIAMENTE #cepostaperte pic.twitter.com/Lb4PWI4OrA — ELI🐍 (@elinwonderIand) February 15, 2020