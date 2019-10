C’è Posta Per Te: svelati altri due super ospiti internazionali – ESCLUSIVA BitchyF.it

C’è Posta Per Te sarà il programma di punta della prossima stagione televisiva di Mediaset e proprio per questo motivo Pier Silvio Berlusconi non sembrerebbe badar a spese.

Dopo Can Yaman della soap opera Better Sweet, BitchyF.it è in grado di anticiparvi altri due super ospiti internazionali che vedremo a partire dal prossimo 11 gennaio.

Il primo si tratta di Antonio Banderas, attore spagnolo che ha fatto una sorpresa nella puntata che è stata registrata ieri, 19 ottobre. Nella medesima puntata vedremo anche Giulia Michelini, ormai ospite fissa dei programmi mariani.

Il secondo super ospite invece è Johnny Depp e questa è la segnalazione che mi è stata fatta:

Ciao Fabiano, Ho visto un articolo sul primo ospite di C’è posta per Te e visto che un paio di settimane fa sono andato a vedere la registrazione di una puntata di c’è posta per te, volevo svelarti anche un ospite super VIP. Quando hanno cominciato a far vedere le clip dei suoi film, quasi quasi nemmeno ci credevo ma invece poi è arrivato lui…. JOHNNY DEPP! Dopo aver visto vari spezzoni dei suoi film, entra lui con un abito classico blu e i suoi inseparabili occhiali. Maria lo fa accomodare e gli racconta la storia di una madre vedova con i 2 figli. Lui gli spiega la sua passione per la chitarra da quando era piccolo e che gli piace anche scrivere canzoni. Quando Maria gli chiede di mettersi davanti la busta per non farsi vedere dagli ospiti, lui non capisce e si stava per infilare nella fessura dove entra ed esce la busta (adoro) 😂. A mio parere JOHNNY è un bravissimo attore però durante la registrazione non l’ho visto così coinvolto e a volte sembrava disinteressato tranne quando parlava della sua passione della chitarra. Se ti va metti queste info in un tuo articolo su bitchyf. A presto e un abbraccio 🤗

Vi piacciono Antonio e Johnny come super ospiti?