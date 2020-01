C’è Posta Per Te: sei vip che saranno ospiti da Maria De Filippi

Questa settimana sarà ricca di impegni e non solo perché stasera tornerà La Pupa e il Secchione con Paolo Ruffini, domani sera il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini e venerdì sera Il Cantante Mascherato con Milly Carlucci, ma anche perché sabato ci sarà il grande ritorno di Maria De Filippi con il suo show preferito: C’è Posta Per Te.

“Questa è la trasmissione che mi costa di più in termini di energia e di concentrazione, ma è anche quella che mi dà più soddisfazioni. Non solo per gli ascolti: riuscire a mettere pace tra persone che non si parlano da anni è bellissimo. È una specie di servizio pubblico dei sentimenti”.