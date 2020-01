C’è Posta Per Te: svelata la verità sui regali dei vip

A 20 anni dal suo debutto C’è Posta Per Te continua ad essere un grande successo e sfonda senza troppi problemi il muro del 30% di share. In ogni puntata c’è sempre almeno una storia con un vip, che puntualmente fa dei regali al fan di turno. Ma questi pensieri li comprano davvero gli ospiti di Kween Mary? Ovviamente no (o almeno non sempre) e a darne la conferma c’ha pensato la regina degli spoiler, Mara Venier.

Onestamente pensavo fosse ovvio che Chris Hemsworth o Julia Roberts non avessero aperto il portafogli, ma a quanto pare no, perché moltissime delle mie b!tches mi hanno scritto segnalandomi “la rivelazione” di Zia Mara. La conduttrice sabato scorso ha detto:

“È un regalo di zia Mara per tutta la famiglia, vi mando tutti e 5 in crociera decidete voi dove, vengo anche io dai, dove andiamo? Siccome paga Maria possiamo allargarci, andare molto lontano, stare via un paio di mesi, qual è il posto più costoso? I Caraibi?”

Auto, vacanze e abiti a parte, credo che ci siano anche casi in cui i regali siano effettivamente donati dai vip, come ad esempio i biglietti dei concerti che più volte i cantanti hanno consegnato ai loro fan.

B!tches quale personaggio vorreste incontrare a C’è Posta? E che regalo vorreste ricevere?

Io un’idea ce l’avrei…

Mara che ci racconta la verità sui regali PAGA MARIA #CePostaPerTe pic.twitter.com/w17YqIe7Wk — Karen 🌸 (@amoamodomio) January 18, 2020

“Siccome paga Maria” Ha sgamato che i regali sono coperti dalla produzione. Aiuto. Se non sgama qualcosa non è lei.#CePostaPerTe — Tonia 🌷🐍 (@ToniaPeluso) January 18, 2020

Abbiamo dovuto aspettare Mara per conoscere una verità che sapevamo già ma che sentire è sempre bello: I REGALI LI PAGA MARIA #CePostaPerTe — Eli (@eliscrivecose) January 18, 2020

Gli altri che fingono di pagare i regali, arriva Mara e sgama tutti, la amo🚀 #CePostaPerTe — 𝐴𝑛𝑑𝑟𝑒🧸 (@portamiiviia) January 18, 2020