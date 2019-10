C’è Posta Per Te: svelato il primo ospite del 2020

C’è Posta Per Te tornerà con la sua 23^esima edizione da sabato 11 gennaio ed il primo ospite confermato non è Francesco Totti e neanche Ezio Greggio travestito da donna con Iacchetti, bensì l’attore di Better Sweet, Can Yaman.

La puntata con Can Yaman è stata registrata in questi giorni (anche se non sappiamo con precisione quando andrà in onda) ed a riportare alcuni dettagli della puntata è stato il portale GossipeTv via Vicolo Delle News.

“La puntata di C’è posta per Te si aprirà con un video dedicato alla carriera dell’attore che poi entrerà subito in studio vestito con una camicia bianca piuttosto particolare, un pantalone nero, degli stivali marroni e con i capelli raccolti in un codino. Maria ha preso subito confidenza con Yaman e gli ha fatto notare ironicamente che in studio erano tutti uomini; lui ha prontamente chiesto se volessero che entrasse suo padre, e le donne hanno iniziato a urlare il nome di Güven, che è appunto il suo nome.

Maria ha mostrato all’attore quattro oggetti: un libro di diritto, un biberon, un anello e una fotocamera; il primo – che Can non sopporta – per ricordargli che è laureato in legge; il secondo per farsi raccontare qualcosa in più sulla sua infanzia, e Can ha confessato di non averlo mai voluto e di essersi spezzato tutti i denti da piccolo dopo essere caduto col ciuccetto in bocca; il terzo per scoprire qualcosa in più sui suoi sentimenti, e in questo caso invece è stato evasivo (anche se tutti gridavano il nome di Demet Özdemir, sua collega nella fiction Erkenci Kuş); la macchina fotografica proprio per ricordare Erkenci Kuş, fiction che molto probabilmente vedremo durante la prossima stagione estiva su Canale 5.

Can è stato invitato per essere il regalo della mamma e della sorella della mittente della busta. Chi è stato alla registrazione ha raccontato che Can era abbastanza emozionato e che mentre Maria raccontava la storia mandava baci a tutto il pubblico. Alla fine ha regalato dei vestiti per il bambino della sorella della ragazza e un beauty dal contenuto sconosciuto”.