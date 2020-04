Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser commentano i tradimenti di Damante e il ritorno con Giulia De Lellis

Nell’arco di una settimana sia Giulia De Lellis che Andrea Damante hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma. Proprio in merito a questa reunion sono intervenuti Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in un’intervista rilasciata al settimanale Chi.

La sorella di Belen ha detto di essere favorevole a questo comeback e ha giustificato le scappatelle del dj veronese dicendo che è molto desiderato, ma ha concluso dichiarando che adesso ha ritrovato il grande amore.

“Che devo dire. Sono a favore dell’amore. Non vivo nella loro testa ma, se non riescono a fare a meno l’uno dell’altra, è giusto così. Mi fido di Andrea? Siamo giovani e ognuno vuole godere le opportunità che la vita gli offre. – ha continuato Cecilia Rodriguez – Lui è molto desiderato e quello è il gioco finché, crescendo, non ha trovato il grande amore”.

Ignazio ha usato più o meno le stesse parole della sua fidanzata e ha aggiunto che Damante in questi anni si è divertito molto (e noi lo sappiamo anche grazie alla fatica letteraria di Giuliona ‘Le Corna Stanno Bene su Tutto‘).

“Andrea si è divertito molto in questi anni, ma poi arriva un momento in cui quella vita non ti dice più niente. Forse Andrea ha capito che il suo posto è quello in cui sta adesso. Sono imparziale su questo tema, ma se è la terza volta che torni con una persona alla fine è lei la donna, perché se è passato tutto quello che non doveva passare e Andrea e Giulia sono ancora lì, vuol dire che c’è qualcosa di forte fra di loro. Ricordo quando Andrea mi chiamava per uscire e io ero a casa con Cecilia e capiva che gli mancava qualcosa, spero che sia il momento giusto anche per lui per stare bene”.

Pensare che meno di un anno fa Cecilia Rodrigues su Giulia diceva…

“Tutti nelle interviste dicono: ‘Che belli, o auguri e figli maschi’, nel senso che mai nessuno si espone veramente con il parere più sincero, con quello che pensa. Io sono sicura che si troveranno bene, benissimo perché sono della stessa altezza. Anzi, come dite voi qui in Italia, sono alti ‘un metro e una banana’. Precisi precisi, lo scriva! Mi prendo la responsabilità di quello che dico. In Italia ho sempre sentito dire questa frase e non è mai morto nessuno. Per me loro sono perfetti insieme anche per questo motivo”.

Ignazio si è dimostrato un grande amico c’è stato quando ci doveva stare, gli è stato vicino e queste parole confermano il bene che si vogliono #damellis https://t.co/ffBLYogh9t — beba🎈❤🤦‍♀️ (@_deb_20) April 8, 2020