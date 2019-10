Cecilia Rodriguez questa settimana è stata intervistata da Novella 2000 che gli ha domandato, senza troppi giri di parole, qual è il segreto del successo della sua relazione con Ignazio Moser che ha conosciuto al Grande Fratello Vip.

La piccola di casa Rodriguez ha così colto la palla al balzo per tornare parlare delle dimensioni del suo amato (ovviamente sto parlando della sua altezza, eh) sottolineando come Ignazio sia molto virile ed abbia TANTO, MA TANTO DA OFFRIRE.

Cecilia aveva già svelato questa dote nascosta di Moser durante un’intervista doppia che fece con lui a Le Iene.

Ovviamente anche Ignazio ha detto la sua in merito alla domanda sul segreto del successo:

“Qual è il segreto per far durare così tanto una relazione? Decisamente fare tanto l’amore. Crediamo entrambi che per una coppia il sess0 sia una cosa fondamentale. Fin da subito, e parliamo dal Grande Fratello Vip, tra noi si è creata una grande intesa sessuale. La passione che i telespettatori hanno visto nel piccolo schermo non si è mai spenta tra noi. Probabilmente è stato il destino a farci incontrare e non possiamo che ritenerci fortunati per questo. Lei ha un carattere esplosivo, tanta ironia e gioia di vivere. Questi sono alcuni dei particolari che ogni giorno di più mi legano a lei. L’amore tra noi è nato sfiorandoci le mani e da lì siamo stati travolti dalla passione. Posso dire che con Cecilia sto molto bene, in tutti i sensi”.