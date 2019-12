Celentano riceve un tapiro per i bassi ascolti di Adrian: la reazione del cantante

L’esperimento Adrian non è andato benissimo e la lunga pausa pare sia servita a poco. L’ultima puntata dello show di Adriano Celentano ha totalizzato solo l’11% di share

(il cartone l’8% con 1,2 milioni di telespettatori) e per questo Striscia la Notizia ha pensato di mandare un bel tapiro al molleggiato.

Ieri Valerio Staffelli ha raggiunto il cantante e gli ha chiesto un commento sui dati auditel non proprio positivi del suo programma. Celentano è sembrato tranquillo e si è messo a scherzare con l’inviato del tg satirico.

Adriano ha ammesso che lo show è stato messo in stand by ache per apportare dei cambiamenti dopo tutte le polemiche scoppiate sul web tra gennaio e febbraio.

“Attapirato per gli ascolti bassi? Sì, io capisco. Evidentemente tutte le cose nuove hanno un impatto difficile all’inizio. Poi dopo… vanno peggio. Il programma è proiettato per il futuro ed è per questo che gli ascolti sono bassi, perché vanno verso il futuro.

Ho fatto una bella pausa di 8 mesi. Ma era obbligata, a me e Claudia è venuta la bronchite. Poi dovevamo tornare, ma c’erano le polemiche e dovevamo cambiare alcune cose. Infatti abbiamo cambiato tutto”.

Non avrei mai immaginato una reazione così serena di Adriano, mi ha piacevolmente sorpreso.

Adriano Celentano riceve il tapiro di Striscia la Notizia.