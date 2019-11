Celine Dion: ecco quante copie ha venduto Courage in una settimana (nuovo boom di Taylor Swift)

Lo scorso 15 novembre è uscito Courage, il nuovo album di Celine Dion. Le previsioni lo davano alla prima posizione con 122-127.000 copie totali (120-124.000 senza lo streaming). Quelli di Hits Daily Double ci sono andati molto vicino, perché la cantante canadese ha venduto 119.700 copie, 116.600 senza lo streaming. Grazie a questo risultato Courage si è piazzato al primo posto degli album più venduti della settimana.

Ma la vera sorpresa è stata Taylor Swift che con Lover (uscito più di 3 mesi fa) ha venduto ben 59.700 copie, arrivando al quarto posto dei dischi più venduti in USA.

Quindi complimenti a Celine che continua ad avere successo dopo 30 anni di carriera, ma anche alla Swift, che è rimasta tra le pochissime popstar a fare grandi numeri (Lover ha superato il milione in USA).

B!tches avete già ascoltato Courage? Che ve ne pare?

