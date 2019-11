Celine Dion: ecco quanto venderà il suo album Courage la prima settimana

Venerdì scorso Celine Dion ha rilasciato il suo nuovo album, anticipato dai singoli Imperfections, Lying Down e Courage. Questo disco è un vero gioiello pop e contiene brani davvero interessanti, tra cui l’inaspettata Flying On My Own, ma anche Perfect Goodbye e Baby.

Hits Daily Double ha da poco svelato quando dovrebbe vendere Courage in USA nella sua prima settimana. Celine sembra che debutterà alla prima posizione con 122-127.000 copie totali (120-124.000 con lo streaming). Un disastro per lo streaming, ma un buon risultato nel totale.

Vendere più di 120.000 copie dopo 38 anni di carriera è un ottimo dato. Molte puttanpop con 10-15 anni di carriera fanno fatica ad arrivare alle 100.000 copie vendute al debutto.

Bene anche nel Regno Unito, dove Courage dovrebbe debuttare alla seconda posizione, dietro al nuovo album dei Westlife.

