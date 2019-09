Se sei fan di Cenerentola, questa notizia ti renderà felice

Se sei un fan di Cenerentola sarai felice di sapere che molto presto uscirà un nuovo live action realizzato da Disney con protagonista la Fata Madrina, la simpatica signora che con la propria bacchetta magica dona a Cenerella un vestito per il ballo e la carrozza trainata dai suoi topini.

La pellicola non uscirà al cinema (come invece il live action de La Sirenetta), bensì in streaming su Disney+, piattaforma digitale che diventerà a tutti gli effetti un nuovo competitor di Netflix. Disney+ sarà disponibile da novembre negli Stati Uniti d’America, mentre in Italia potrebbe arrivare – dita incrociate – nel 2020.

A dirigere Fata Madrina, spin off di Cenerentola, potrebbe esserci Sharon Maguire già vista in azione in Il Diario Di Bridget Jones, mentre il ruolo della Fata Madrina resta tutt’ora top secret.

Nel 2015 quando fu realizzato un remake cinematografico di Cenerentola a interpretare quel personaggio fu chiamata Helena Bonham Carter: replicherà anche in questa occasione?