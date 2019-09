Fondatore di un centro che dice di converte i gay in etero fa coming out: “Scusatemi sono omosessuale”

Dopo David Matheson (ex leader delle terapie riparative), adesso anche il fondatore di un noto programma di conversione per omosessuali ha fatto coming out. McKrae Game ha creato uno dei più grandi centri riparativi per gay degli USA, l’Hope for Wholeness e l’ha diretto per circa 20 anni.

“La terapia di conversione non è solo una bugia, ma è molto dannosa – ha dichiarato Game al quotidiano The Post and Courier di Charleston – perché è falsa. Ho sbagliato, perdonatemi. Abbiamo fatto credere a tantissimi ragazzi di essere sbagliati, che il loro orientamento si poteva modificare e che loro andavano aggiustati. Dicevamo ai nostri ragazzi cristiani che se fossero rimasti gay sarebbero andati all’inferno. Questo è stato forse il mio più grande peccato. Vorrei che tutte le organizzazioni che praticano terapia di conversione chiudessero. Queste pratiche stanno letteralmente uccidendo degli esseri umani.

Ho intenzione di passare il resto della mia vita a scusarmi, merito questo. Ovviamente quelli del mio vecchio centro non mi vogliono più vedere. Ma la maggior parte delle persone della comunità LGBT che conosco mi trattano in modo molto gentile. Si rapportano a me per chi sono adesso e non per quello che ero. Questo mi regala l’opportunità di ascoltarli e di potermi scusare. Negli ultimi due anni io non sono stato bene. A maggio ho capito tutto e ho deciso di fare coming out con tutti”.

È bene che si scusi per tutta la sua vita, visto che non può riparare i danni fatti, le vite rovinate di centinaia di ragazzini che sono stati mandati nel suo centro.

This is McKrae Game. He has led the charge FOR conversion therapy, which has caused HARM. I don’t care what his stance is now. The damage is done. He is NOT a hero, nor does he deserve any adulation. https://t.co/oYVdbj1oc1 pic.twitter.com/bZ7QC0ZNXo — Thoughts and Swears! ❤🧡💛💚💙💜 (@ButMostlySwears) September 4, 2019

McKrae Game (51) the founder of one of the U.S.’ largest #gay conversion therapy programs, who founded and spent decades leading ‘Hope for Wholeness’ in South Carolina, now says he is gay, apologizing for his role in the practice. #LGBTQ #SDGs pic.twitter.com/ioMi6tmOIH — Parthiban Shanmugam (@hollywoodcurry) September 3, 2019