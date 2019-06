“Ho la certezza che Manuel ha tradito Giulia” – parla un’ex di Temptation Island

Ieri Giulia Cavaglià ha detto di essere confusa dopo la notizia del tradimento del suo ragazzo, Manuel Galiano. Adesso a parlare è un’ex protagonista di Temptation Island, Giada Giovanelli, che ha partecipato allo show mariano insieme a Manuel.

“Sapete che io non sparlo degli altri, non mi metto in mezzo su altre situazioni. Però una cosa la devo dire perché dopo quello che sono venuta a sapere sul tradimento. Manuel ha tradito Giulia, sapete che era con noi a Temptation. Io non ci sono mai andata d’accordo, stavo per litigare pesantemente con una persona così, è una persona arragonte, non ascolta gli altri, pensa di sapere tutto lui. Vuole fare l’uomo, ma è un bambino e ne potrei dire diecimila di questa cose. Lui è una persona che non ha nemmeno rispetto delle donne secondo me, infatti poi si è visto. Questa cosa dovevo proprio togliermela. Dopo questa cosa ho avuto la conferma che avevo ragione. Quindi io quando sono certa di quello che dico lo voglio dire con il megafono. Lui è una brutta persona, proprio povera dentro. Sono stufa che certe persone che non hanno proprio i valori fingono e pensano di prendere per il c**o tutti. Lui ha smentito? Ragazzi è normale che smentisca, ma io ho la certezza.”