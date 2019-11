Cesare Cremonini stronca i Lùnapop: niente reunion

“Non ci sarà una reunion. Se guardo la foto della quinta elementare non mi viene voglia di tornarci. Preferisco andare avanti“: con queste parole Cesare Cremonini, intervistato dal Corriere della Sera per la promozione del suo greatest hits Cremonini 2C2C The Best Of, in occasione del ventennale della sua carriera, ha stroncato i Lùnapop.

Se dici Lùnapop ovviamente dici Cesare Cremonini, unica voce della band che è nata e morta artisticamente a Bologna a cavallo fra gli anni Novanta e Duemila.

Nel corso della sua breve storia, la band pubblica un solo disco, …Squérez?, da cui vengono estratti sei singoli uno più famoso dell’altro: 50 Special, Un giorno migliore, Qualcosa di grande, Resta con me, Vorrei e Se ci sarai.

Purtroppo il successo dell’album non è stato più replicato, dato che dopo ...Squérez? la band si è sciolta e Cesare Cremonini ha continuato la sua carriera solista, dando vita a sei album che sono entrati nella musica pop italiana, da Bagus (2002) a Maggese (2005) fino all’ultimo Possibili Scenari (2017).

Insomma, che i Lùnapop non avessero senso di ritornare era palese, ma sentirselo dire così nero su bianco da Cesare Cremonini è un colpo al cuore, soprattutto per chi come me è cresciuto proprio a cavallo fra gli anni Novanta e gli anni Duemila.