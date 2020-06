Ecco perché oggi ce l’hanno tutti con Cesare Cremonini

Cesare Cremonini nelle ultime ore è schizzato fra i trend topic di Twitter a causa di una polemica nata in merito alla sua ospitata ad EPCC di Alessandro Cattelan.

L’ex leader dei Lunapop ha infatti parlato della propria domestica facendo una battuta sgradevole da molti etichettata come ‘xenofoba e razzista’.

“Ho pensato alla mia donna delle pulizie che si chiama Emilia. Non è vero non si chiama Emilia. Lei è moldava e io ho preteso, in onore della mia terra di chiamarla Emilia. Io voglio chiamare anche mia figlia Emilia. Ognuno dovrebbe chiamare le persone come crede, soprattutto le persone che entrano in casa tua. Sono pagate e quindi possono far cambiare il loro nome”.

L’aneddoto non è piaciuto a molti, dato che dal racconto di Cesare Cremonini sembrerebbe che questa domestica non abbia avuto voce in capitolo sul nomignolo affibbiatole.

Al momento il cantante non ha risposto.

Ecco il video, che ne pensate?