Chando e Manila Gorio danno scandalo in spiaggia – il video

Manila Gorio dà scandalo a Mykonos tra le braccia di Chando Erik Luna: è questo il titolo riportato a caratteri cubitali dal portale Novella 2000, che ha raccontato di come la discussa coppietta abbia regalato uno show piccante sulla spiaggia greca.

La coppia – nata in sordina nel backstage di varie trasmissioni Mediaset – è esplosa quando l’ex fidanzata di lui, Grecia Colmenares, stava ancora a L’Isola dei Famosi e lui la supportava dallo studio di Pomeriggio Cinque.

“Io e Manila ci stiamo conoscendo” – ha dichiarato Chando – “Le cose tra di noi si sono chiarite. Lei sa che stavo passando un momento brutto a causa della mia relazione con Grecia che è stata più difficile di quello che la gente pensa. Sono successe molte cose, ma il tempo darà le sue risposte. Verrò spesso in Italia per Manila, la distanza fra noi non sarà un problema. Di Manila mi piace la sua simpatia, la trovo una persona molto divertente”.