Channing Tatum: una stalker si nasconde a casa sua per 10 giorni

In America non sei nessuno se non hai almeno uno stalker e questa volta è toccato a Channing Tatum. L’attore questa settimana ha ottenuto un ordine restrittivo nei confronti di una ragazza che si era intrufolata in casa sua ed era rimasta nascosta 10 giorni.

A scoprire la stalker è stato un assistente della star, che un pomeriggio ha trovato la fan mentre si aggirava per i saloni della villa di Hollywood di Channing Tatum.

Una volta arrivata la Polizia, la stalker si sarebbe giustificata dicendo di aver ricevuto un invito esplicito del divo, ma ovviamente nessuno le ha creduto.

In realtà l’attore conosce davvero questa ragazza, perché molto tempo prima aveva cercato di incontrarlo e si era presentata alla sua porta. Lo scorso novembre invece gli aveva inviato una lettera sostenendo che si fossero già conosciuti 10 anni prima e di essere convinta che lui la stesse osservando da lontano.

E io che pensavo di avere un problema con Tom Daley e Andrea Cerioli, ma questa tizia mi batte alla grande…