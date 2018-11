Charli XCX e Troye Sivan ci dimostrano che il puttanpop è davvero morto (VIDEO)

Sono passati sette mesi dal mio editoriale sulla morte del puttanpop e le cose, purtroppo, non sono cambiate.

Proprio ieri, Charli XCX e Troye Sivan sono andati ospiti al The Tonight Show with Jimmy Fallon per esibirsi sulle note di 1999, adorabile pezzo pop che ripercorre gli anni più belli dell’ultimo secolo, dandoci la dimostrazione della mia teoria.

Il puttanpop come tutti noi sappiamo benissimo non è limitato alle hit da classifica, ma è un vero e proprio stile fatto di performance, apparizioni, look, iconicità ed ovviamente musica pop commerciale spesso ai vertici delle classifiche di tutto il mondo.



Charli XCX e Troye Sivan per quanto apprezzabili e talentuosi non hanno nulla di puttanpop e la performance scialba che hanno realizzato è l’ennesima conferma.

Le ultime artiste degne a portare alta la bandiera del puttanpop sono Lady Gaga, Kesha e Katy Perry, uscite tutte più di 10 anni fa.

In quest’ultimo decennio, infatti, ad eccezione di Ariana Grande, sono nate solo pallide imitazioni o semplici cantanti pop.

Charli XCX, Dua Lipa, Camila Cabello e tutte le altre ne hanno di cereali sottomarca da mangiare…