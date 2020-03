Che Tempo Che Fa: Mahmood suona e canta Rapide – il meraviglioso live

Ieri sera a Che Tempo Che Fa Mahmood si è collegato da casa sua e ci ha regalato una splendida versione piano e voce del suo ultimo singolo Rapide.

Una vera meraviglia.

“Dimmi te perché mi hai fatto scendere Da una Mercedes, prenderò un treno per che ne so? Questa notte mi perdonerò Nelle tue rapide non cadrò” @Mahmood_Music live piano e voce con #Rapide a #CTCF #veniamonoidavoi pic.twitter.com/Z7PsSpZRnR

“Questo stare a casa mi ha fatto pensare a tante cose, soprattutto al valore della responsabilità. In questo periodo noi dobbiamo stare a casa per noi ma anche per chi lavora per tutti noi: vedo tante immagini di infermieri e di medici al lavoro, vedo sindaci impegnati a far rispettare le norme, ho visto la foto delle bare di Bergamo… E’ un’immagine triste, ma ci deve spingere a dare il meglio”