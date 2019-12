Checco Zalone torna a parlare di gay e risponde a Heather Parisi: “Gli uominisessuali…”

Due settimane fa Heather Parisi ha attaccato il nuovo singolo di Checco Zalone, Immigrato, che farà parte della colonna sonora del film Tolo Tolo.

L’immigrato di #CheccoZalone è un concentrato di luoghi comuni che non ha nulla di ironico. Perché l’ironia è altro, l’ironia consiste nel mostrare che è il suo contrario ad essere più credibile del luogo comune. #razzismo #immigrato #racism — Heather Parisi (@heather_parisi) December 14, 2019

Dalle pagine del Corriere della Sera il comico ha commentato l’attacco della Parisi. Checco ha detto che oggi non potrebbe più prendere in giro Tiziano Ferro o gli ‘uominisessuali’.

“Si sono mossi in milioni per difendermi da Heather Parisi, d’ora in poi Hater Parisi, e dal professor Giuliano Cazzola. Grazie a tutti; ma non era il caso». Purtroppo non si può dire più nulla. Se riproponessi certe imitazioni di dieci anni fa, tipo quella di Giuliano dei Negramaro, mi arresterebbero. Oggi non potrei scherzare come facevo, che so, su Tiziano Ferro, o sugli uominisessuali”.

Non voglio attaccare Zalone e nemmeno il film (che non è ancora uscito), ma visto che piagnucola che non può più usare le persone discriminate per far ridere l’italiano medio, perché non inizia a fare canzoncine sui leghisti o i fan di Giorgina? Eppure di materiale in questi casi ne avrebbe in quantità.

Checco Zalone e l’aneddoto su Povia a Sanremo.

“Volevo prendere in giro Povia, che aveva fatto una canzone agghiacciante, “Luca era gay e adesso sta con lei”; come se l’omosessualità fosse una malattia da curare. L’idea era salire sul palco dell’Ariston con una medicina in mano, il Frociadil 600, ovviamente una supposta. Gli autori mi fecero capire che non era il caso”.

Una cosa è certa: Checco ha due grandi fan.

Adesso qualcuno a sinistra crocifigge anche Zalone nel nome del “politicamente corretto”.

Roba da matti, Checco sei grande! 💪💪💪https://t.co/MtZCbHYW4j pic.twitter.com/9eQpO0DqcF — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 22, 2019

Il furore ideologico della sinistra vorrebbe censurare il nuovo film di Checco Zalone perchè lo considera politicamente scorretto. Io voglio fargli i complimenti per come riesce sempre a far riflettere, con un sorriso, sui temi più discussi del nostro tempo. Bravo Checco! pic.twitter.com/uowvTj9uVd — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) December 22, 2019

Zalone su Unioni Civili e adozioni gay, le dichiarazioni del 2016.