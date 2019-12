Charlie Moon conta 182mila follower su Tik Tok, 150mila su Instagram e un seguito ancor più nutrito sul suo canale Youtube, che vanta 325mila iscritti. Perché numeri così alti? Perché Charlie Moon ha scelto di raccontare la sua esperienza di coming out e come si è resa conto di essere lesbica per dare una mano, a 22 anni compiuti, a tutte le ragazzine e i ragazzini più piccoli di lei che hanno un solo modello con cui confrontarsi e rifiutano la propria sessualità e i segnali che ricevono dal proprio corpo.

Charlie Moon è uno dei tanti esempi di cui abbiamo bisogno

Capelli azzurri, appassionata di Harry Potter e similari, ha riconosciuto la sua cotta lesbo per Hermione Granger. L’intervista fatta da Cosmopolitan alla giovane ha fatto emergere un esempio da seguire. E i numeri sui social parlano chiaro. Bullizzata da ragazzina per colpa dei suoi baffetti, Charlie Moon è stata costretta a cambiare scuola e lì ha ricevuto supporto. I nuovi compagni l’hanno spinta ad aprire il suo canale Youtube, quello che l’ha portata al successo e che la rende un esempio da seguire nella comunità LGBTQ. Il suo motto? “Il coraggio di essere se stessi“, la prima frase che si legge nel sui profilo Instagram.

“Accettare i propri impulsi e non reprimerli”: coming out e storie a supporto degli altri

Proprio a partire da Youtube Charlie Moon utilizza i canali social per parlare della propria esperienza; dal coming out alla reazione dei genitori fino al confronto con gli altri nella vita quotidiana, il punto di vista fornito vuole essere d’aiuto a chi si trova a vivere situazioni simili a quelle che lei ha vissuto. Un esempio? La storia di tanti coming out che è anche la sua: la mamma non ha accettato il suo essere lesbica quando glielo ha detto la prima volta. Per un lungo periodo non le ha parlato. Proprio grazie a quel coraggio di essere chi è, però, Charlie ha dato alla mamma tempo per accettare la sua sessualità.

Il finale di questa storia è lieto: come racconta l’influencer, la mamma è tornata a comportarsi come prima, adora la sua ragazza e le domanda sempre di lei. Sicuramente i video in cui parla del suo coming out sono quelli che più hanno colpito i suoi fan con il messaggio di positività che veicolano.

Raccontando della mia vita sentimentale da lesbica e in coppia voglio dare un riferimento ai ragazzini e alle ragazzine che mi seguono, e che sono più piccoli di me. Hanno l’età in cui io mi sentivo sbagliata. Penso che sia importante per loro avere una visione diversa dell’amore, perché capiscano che tutti i livelli sono uguali. Se ti sei confrontata solo con un certo tipo di riferimento, nella tua testa credi che esista solo quello. È stato quello il problema della mia adolescenza. Per esempio sono cresciuta con le produzione di Disney Channel, le coppie erano uomo-donna, mica altro

Charlie ha anche scritto il libro “Dicono di noi”. Nel romanzo c’è una parte della sua storia e, come ha ammesso, si riconosce maggiormente nel personaggio di Diana e nel viaggio che la giovane compie nell’accettazione di se stessa.